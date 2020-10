DayDreamer sospesa con il ritorno di Amici 20? Fan in subbuglio

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 19 ottobre 2020)-le Ali del sogno potrebbe esserea fine novembre, in concomitanza con ildidi Maria De Filippi. Questa è la notizia che da giorni circola sul web e che ha messo in allarme i fan della serie turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir (che sarà ospite della prossima puntata di Verissimo). Va detto che si tratta solo di un’indiscrezione e che non vi è nulla di confermato, ma ciò è bastato per far insorgere i fedelissimi della serie, i quali hanno subito iniziato a protestare, chiedendo a Mediaset di trovare una volta per tutte una collocazione stabile per la soap rivelazione di questo 2020 e che tanto sta appassionando il pubblico di Canale 5.a fine novembre? L’indiscrezione Se ...