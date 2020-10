DayDreamer: Can Yaman vola e conquista ascolti da record (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sia sabato 17 ottobre che domenica 18 ottobre la soap opera DayDreamer – Le ali del sogno, che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, ha registrato uno share altissimo Si tratta del 3° record consecutivo in termini di ascolto per la puntata di domenica quando si sono superati i 2 milioni di telespettatori ed il 2° record per la giornata di sabato. DayDreamer, gli ascolti di domenicaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sia sabato 17 ottobre che domenica 18 ottobre la soap opera– Le ali del sogno, che ha come protagonisti Cane Demet Ozdemir, ha registrato uno share altissimo Si tratta del 3°consecutivo in termini di ascolto per la puntata di domenica quando si sono superati i 2 milioni di telespettatori ed il 2°per la giornata di sabato., glidi domenicaArticolo completo: dal blog SoloDonna

