Covid: Cirio sulla chiusura dei locali: "Il problema non sono i ristoranti" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governatore del Piemonte Alberto Cirio si dice soddisfatto riguardo le nuove disposizioni contenute nel dpcm: "Siamo stati ascoltati" Il Piemonte "ha puntato i piedi sulle chiusure dei locali alle 24, perché siamo convinti che il problema non siano i ristoranti, o i parrucchieri, ma l'assembramento di fronte ai locali nelle strade e nelle piazze. … L'articolo Covid: Cirio sulla chiusura dei locali: "Il problema non sono i ristoranti" proviene da www.meteoweek.com.

