Corona-Moric, la (brutta) storia infinita. Con Carlos nel mezzo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non c'è pace per Carlos Leon, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. Perché l'unica vera vittima della guerra che tra alti e bassi è in corso da anni tra il padre e la madre, l'unico protagonista suo malgrado di questa brutta storia infinita è soltanto lui, cresciuto dalla nonna paterna perché il Tribunale di Minori aveva giudicato la madre (ai tempi) incapace di prendersene cura, mentre il padre era in galera. Carlos è stato cresciuto, "felicemente" lontano dai media, da nonna Gabriella. Solo quando Fabrizio è uscito in libertà vigilata, nel 2019 e il figlio ha espresso il desiderio di rivedere la madre, lui e Nina hanno fatto pace, per amore del figlio, e ...

