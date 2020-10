Corona cacciato dalla D’Urso | pesanti accuse alla Moric | “Da manicomio | ecco cosa fa con i ragazzini”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L'ex re dei paparazzi ha risposto, durante “Live – Non è la d'Urso”, a tutte ledi Nina. La modella aveva pubblicato un video e un audio con le minacce dell'ex marito mentre il figlio Carlos Maria le chiedeva di tornare a casa.ha spiegato la sua versione lanciandogravissime a Nina, costringendo di fatto Barbara d'Urso a chiudere il collegamento. "Due giorni che nostro figlio è stato con lei non è andato a scuola, è stato a casa con gente che fumava ****. È tornato a casa perché l’ha trovata sdraiata per terra nel salotto. A una di 50 anni sdraiata nel salotto con 4 ragazzini tossici del ca*** e. (…) Va rinchiusa”. Fabrizioha urlato tutta la sua rabbia ...