Alex Infascelli | chi è il regista di “Mi chiamo Francesco Totti”

Leggi su viagginews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Carriera e curiosità su: chi è ildi “MiTotti”, dagli esordi al successo di pubblico. Figlio del produttore eRoberto, classe 1967, la carriera diinizia da giovanissimo come musicista. Appena maggiorenne, si trasferisce a Los Angeles e qui trova lavoro come runner per la … L'articolo: chi è ildi “MiTotti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com