Vittorio Feltri vuole lasciare Twitter | ' Bordello guidato da dementi'

LegaSalvini : L'opinione di Vittorio Feltri sui provvedimenti del governo. - francoliver2 : RT @adrianobusolin: 'Fa rima con comunismo'. Feltri a valanga contro Papa Francesco: 'Basta balle. E guarda in casa tua' - MarioOcchini : @osternimmer99 @Gianmar26145917 no.. quello che pensi tu è Vittorio feltri - mmayr5 : Grande Feltri ! La verità con considerazioni di buon senso. La Realtà contro l' ipocrisia idiota e strumentale del… - Notiziedi_it : Vittorio Feltri: “Mi sono dimesso dal Disordine dei giornalisti” -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri

Vittorio Feltri vuole lasciare Twitter. L'ex direttore e giornalista di Libero, infatti, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro il social network, definendolo un ...Mentre scrivo il governo ha deciso di non decidere, nel senso che farà le ore piccole per stabilire come dovremo comportarci nelle prossime ...