Tortina miele | pinoli e yogurt light pronta in 15 minuti

Leggi su chedonna

(Di domenica 18 ottobre 2020) Domenica e hai voglia di qualcosa di buono ma senza esagerare con le calorie? Ecco lache fa per te!in soli 15! Una mini torta senza glutine morbidissima, il dessert perfetto quando non vuoi eccedere con le calorie, mantenerti in forma senza però rinunciare al gusto! La ricetta della … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it