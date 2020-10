Tempesta d’amore anteprime puntata 20 ottobre 2020 | Franzi disperata per la procura

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 ottobre 2020) Martedì 20– Il tentativo di: le anticipazioni di questo episodio vedonomentre cerca di dimostrare che ladi Tim era intatta prima che il pony si avvicinasse e si mangiasse il figlio mancante. Intanto le condizioni di Dirk non migliorano e Linda decide di portare il marito al Fürstenhof anche se Steffen e Andrè non sono d’accordo con lei. Paul si accorge di come “Boris” si occupi dei cavalli e sospetta che in realtà lui sia Tim. Riassuntod’amore di ieri Lunedì 19consegna i documenti a Nadja: in questo episodio in prima tv della soap tedesca, scopriamo che ...