Sul coprifuoco i Comuni contro il governo Decaro | “È scaricabarile sui sindaci | istituzioni si assumano la responsabilità”

"Nei momenti difficili le istituzioni si assumono le responsabilità non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare. I sindaci sono abituati ad assumersi le loro responsabilità. Vorremmo che tutte le istituzioni facessero lo stesso". A pochi minuti dalla fine della conferenza stampa con Conte ha annunciato nuove misure per il contenimento dei contagi da Covid-19, il sindaco di Bari Antonio Decaro, presidente dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) contesta la disposizione secondo cui i sindaci potranno disporre coprifuoco locali a partire dalle ore 21 in vie e piazze dove si verificano assembramenti.

