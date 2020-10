"Solo così possiamo evitare lockdown". Dpcm, ecco tutte le regole del testo ultima-spiaggia (Di domenica 18 ottobre 2020) “Queste misure sono frutto di un intenso dialogo non Solo all'interno del governo ma anche con regioni, enti locali e comitato tecnico scientifico. Ho informato anche i leader dell'opposizione, questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi”. così Giuseppe Conte ha annunciato la firma di un Dpcm che si aggiunge a quello realizzato soltanto cinque giorni fa: una nuova stretta era necessaria alla luce della crescita esponenziale della curva dei contagi da coronavirus, con i nuovi casi che sono raddoppiati di settimana in settimana per 21 giorni consecutivi. “Non possiamo perdere tempo - ha dichiarato il premier - dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Queste misure sono frutto di un intenso dialogo nonall'interno del governo ma anche con regioni, enti locali e comitato tecnico scientifico. Ho informato anche i leader dell'opposizione, questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi”.; Giuseppe Conte ha annunciato la firma di unche si aggiunge a quello realizzato soltanto cinque giorni fa: una nuova stretta era necessaria alla luce della crescita esponenziale della curva dei contagi da coronavirus, con i nuovi casi che sono raddoppiati di settimana in settimana per 21 giorni consecutivi. “Nonperdere tempo - ha dichiarato il premier - dobbiamo agire mettendo in campole misure necessarie a scongiurare un nuovogeneralizzato, ...

