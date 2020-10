Roma-Benevento 5-2 | Inzaghi crolla nel finale

OfficialASRoma : ??? L'ultima volta che abbiamo giocato di 18 ottobre, @EdDzeko fece questo... 10 curiosità in vista di… - stanzaselvaggia : Ma Conte voleva vedere la fine di Roma-Benevento? #conferenzastampa - Gazzetta_it : Gol! Roma - Benevento 0-1, rete di Caprari G. (BEN) - BrujaRaptor : RT @ScoresFutbol: ???? #SerieA #Jornada4 AS Roma 5-2 Benevento Calcio #WeAreCalcio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Roma-Benevento 5-2: Fonseca riparte con un pokerissimo #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Benevento

(84’ Mayoral ng). Fonseca 6,5: Ripropone a sorpresa il 4-2-3-1 e nella prima mezz’ora soffre sin troppo un Benevento velenoso. Poi la sua Roma mette sul banco il tasso tecnico superiore soprattutto in ...Seconda vittoria consecutiva per la Roma che supera per 5-2 il Benevento grazie alle reti di Pedro, Dzeko, Veretout e Carles Perez. Ottima la prestazione dei campani che hanno messo seriamente in ...