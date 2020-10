Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nubi basse e nebbie diffuse al Nord, cielo sereno su gran parte del Centro/Sud (Di domenica 18 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 19 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord: nubi basse e nebbie diffuse sulle aree pianeggianti e pedemontane, in parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata; addensamenti più compatti sulla Liguria di levante dove si potranno avere dei locali piovaschi durante le ore centrali della giornata.Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso.Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità a prevalente evoluzione diurna sul settore tirrenico, con deboli piogge o rovesci sulla Sicilia Nordorientale e Calabria Centromeridionale in successivo ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 19 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’. Alsulle aree pianeggianti e pedemontane, in parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata; addensamenti più compatti sulla Liguria di levante dove si potranno avere dei locali piovaschi durante le ore centrali della giornata.e Sardegna:o poco nuvoloso.Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità a prevalente evoluzione diurna sul settore tirrenico, con deboli piogge o rovesci sulla Siciliaorientale e Calabriameridionale in successivo ...

METEO TORINO - Arriva l'ANTICICLONE con tempo più stabile ed assenza di pioggia, ma i cieli saranno spesso nuvolosi per nubi basse e dense foschie. Possibile ritorno del maltempo per fine mese. La ...

Agrigento, previsioni meteo per il 18/10/2020. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 11°C e massima di 21°C ...

