News Uomini e Donne: Ida Platano ha chiuso con Riccardo e viene avvistata con un uomo (Di domenica 18 ottobre 2020) Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono al centro del gossip dopo Uomini e Donne per via di un particolare dettaglio che confermerebbe la fine della loro love story dopo la loro rumoreggiata rottura, che sarebbe avvenuta nel corso degli ultimi mesi. Il dettaglio che emerge è un’indiscrezione lanciata da un noto blogger, avvezzo a fornire gossip esclusivi e ad anticipare le News prima di altri sui social-network. Secondo l’influencer la bella Ida sarebbe stata avvistata di recente e in atteggiamenti particolarmente complici con un altro uomo, che non è il Guarnieri. Uomini e Donne News: Riccardo Guarnieri lontano da Ida Platano? L’estate è ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 ottobre 2020)Guarnieri e Idasono al centro del gossip dopoper via di un particolare dettaglio che confermerebbe la fine della loro love story dopo la loro rumoreggiata rottura, che sarebbe avvenuta nel corso degli ultimi mesi. Il dettaglio che emerge è un’indiscrezione lanciata da un noto blogger, avvezzo a fornire gossip esclusivi e ad anticipare leprima di altri sui social-network. Secondo l’influencer la bella Ida sarebbe statadi recente e in atteggiamenti particolarmente complici con un altro, che non è il Guarnieri.Guarnieri lontano da Ida? L’estate è ...

