LIVE Motocross, GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Prado al comando in gara-2 davanti a Gajser, 8° Cairoli (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -28 gara di testa per il momento da parte di Prado, ma Gajser ha azzeccato un’altra ottima partenza ed è in seconda piazza. 8° Cairoli, costretto a rimontare. 16.10 PARTITI!!!! Holeshot per un fantastico Prado! Gajser ottimo 2°, Cairoli è attardato a centro gruppo anche in questa manche. 16.09 I piloti sono quasi pronti al cancelletto, tra poco si parte per l’ultima gara di giornata a Lommel! 16.08 Da segnalare l’assenza in gara-1 da parte dell’olandese Glenn Coldenhoff, 5° nella generale e a questo punto definitivamente fuori dalla corsa per il titolo iridato. Gajser è in testa al ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-28di testa per il momento da parte di, maha azzeccato un’altra ottima partenza ed è in seconda piazza. 8°, costretto a rimontare. 16.10 PARTITI!!!! Holeshot per un fantasticoottimo 2°,è attardato a centro gruppo anche in questa manche. 16.09 I piloti sono quasi pronti al cancelletto, tra poco si parte per l’ultimadi giornata a Lommel! 16.08 Da segnalare l’assenza in-1 da parte dell’olandese Glenn Coldenhoff, 5° nella generale e a questo punto definitivamente fuori dalla corsa per il titolo iridato.è in testa al ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Cairoli solo 13° in gara-1 fuga di Gajser nel Mondiale. Gara-2 dalle 16.… - OA_Sport : LIVE Motocross, GP Lommel 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli sfida Gajser per il Mondiale, gara-1 dalle 13.15 - techie_wiz : RT @XANTARMOB: WHIP LIVE - l'app per pianificare percorsi in bici o moto! - XANTARMOB : WHIP LIVE - l'app per pianificare percorsi in bici o moto! -