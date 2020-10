Ligue 1 2020/2021: vittoria esterna del Nizza, Saint Etienne al tappeto (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Nizza ha conquistato un’importante vittoria esterna per 1-3, nel corso della settima giornata della Ligue 1 2020/2021, ai danni del Saint Etienne. Le realizzazioni di Lees Melou, Gouiri e Maolida hanno annichilito i padroni di casa, i quali hanno tentano invano di reagire mediante la rete di Aouchiche. La prestazione del Nizza è stata lo specchio dell’inizio di stagione convincente del club delle Alpi Marittime, caratterizzato da una media di 2 punti a partita. Da segnalare che il gol di Gouiri, valso lo 0-2 parziale, è stato scaturito da un’incomprensione inaccettabile tra reparto difensivo e portiere del Saint Etienne, imperdonabili nell’occasione specifica: ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilha conquistato un’importanteper 1-3, nel corso della settima giornata della, ai danni del. Le realizzazioni di Lees Melou, Gouiri e Maolida hanno annichilito i padroni di casa, i quali hanno tentano invano di reagire mediante la rete di Aouchiche. La prestazione delè stata lo specchio dell’inizio di stagione convincente del club delle Alpi Marittime, caratterizzato da una media di 2 punti a partita. Da segnalare che il gol di Gouiri, valso lo 0-2 parziale, è stato scaturito da un’incomprensione inaccettabile tra reparto difensivo e portiere del, imperdonabili nell’occasione specifica: ...

