Grande Fratello Vip, una sola puntata a settimana e 3 nuovi ingressi domani: ecco i rumors dell’ultima ora (Di domenica 18 ottobre 2020) Da settimane si parla di possibili ingressi che coinvolgeranno nuovi concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ora l’attesa sembrerebbe essere finita. Come riportato dall’account CinguettaTv, domani sera al Grande Fratello Vip dovrebbero varcare la porta rossa ben 3 nuovi concorrenti, già noti al Grande pubblico. Si inizia con Giulia Salemi, già concorrente del Grande Fratello Vip 3, condotto da Ilary Blasi. La Salemi era stata protagonista della casa con la sua storia d’amore con Francesco Monte. Toccherebbe poi a Stefano Bettarini, già concorrente nella prima edizione del Grande Fratello Vip. ... Leggi su trendit (Di domenica 18 ottobre 2020) Da settimane si parla di possibiliche coinvolgerannoconcorrenti all’interno della casa delVip. Ora l’attesa sembrerebbe essere finita. Come riportato dall’account CinguettaTv,sera alVip dovrebbero varcare la porta rossa ben 3concorrenti, già noti alpubblico. Si inizia con Giulia Salemi, già concorrente delVip 3, condotto da Ilary Blasi. La Salemi era stata protagonista della casa con la sua storia d’amore con Francesco Monte. Toccherebbe poi a Stefano Bettarini, già concorrente nella prima edizione delVip. ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Luciano64Mauro : @GianniJ08 Cos'è il grande fratello? Ah quello dove c'era casalino, ora ricordo - Lara21642651 : RT @magicawaitsforu: Maria Teresa: questo grande fratello se lo porta a casa la Contessa o la Gregoraci. Tommaso: beh io no di certo. Non l… -