Giro d’Italia 2020 | Joao Almeida | “Bisogna essere intelligenti dopo due settimane di corsa”

E' proseguita oggi, domenica 18 ottobre, l'edizione 2020 del Giro di'Italia, con la quindicesima tappa, la tredicesima in linea: sono stati 185 i km da Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) a Piancavallo. Vittoria in solitaria del britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart, il lusitano Joao Almeida difende con successo la Maglia Rosa. Così il portoghese ai microfoni della RAI a fine tappa: "Sì, in effetti è stato durissimo, avanti la velocità era altissima. Sono felicissimo di mantenere la Maglia Rosa, grazie al mio team. Bisogna essere intelligenti dopo due settimane di corsa e conoscere il limite del proprio corpo". Piccolo mancamento per il leader della generale subito ...

