Genoa, Behrami e il coronavirus: “Ho avuto paura, calcio in secondo piano” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l’aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno. Ho dovuto fare i conti con la paura. Non solo per me ma anche e soprattutto per la mia famiglia, perché in quei momenti non sei un calciatore malato, ma semplicemente un uomo malato. Il calcio passa in secondo piano ed è stata sicuramente un’esperienza complicata per tutti”. Lo ha dichiarato Valon Behrami, uno dei calciatori del Genoa positivi al coronavirus nelle ultime settimane, ai microfoni di Sky Sport. L’ex centrocampista della Lazio, risultato negativo al tampone, ha parlato del match contro l’Hellas ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) “Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l’aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno. Ho dovuto fare i conti con la. Non solo per me ma anche e soprattutto per la mia famiglia, perché in quei momenti non sei un calciatore malato, ma semplicemente un uomo malato. Ilpassa inpiano ed è stata sicuramente un’esperienza complicata per tutti”. Lo ha dichiarato Valon, uno dei calciatori delpositivi alnelle ultime settimane, ai microfoni di Sky Sport. L’ex centrocampista della Lazio, risultato negativo al tampone, ha parlato del match contro l’Hellas ...

capuanogio : Nel #Genoa intanto tornano negativi al #Covid19 e a disposizione della squadra #Behrami, #Biraschi, #Melegoni e #Schone - gnomini : RT @SkySport: Genoa, Behrami: 'Virus? Abbiamo avuto paura ma non possiamo sentirci in colpa' - Pippoevai : RT @cmdotcom: #Genoa, #Behrami e il #Covid19: 'Ho avuto paura, ma non possiamo sentirci in colpa per quello che abbiamo vissuto' https://t.… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus #Genoa, #Behrami racconta il calvario - SkySport : Genoa, Behrami: 'Virus? Abbiamo avuto paura ma non possiamo sentirci in colpa' -