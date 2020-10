Gabriel Garko ed Eva Grimaldi, la bugia che li ha divisi e i retroscena della loro finta storia (Di domenica 18 ottobre 2020) Non solo le clausole assurde dei suoi contratti e l’AresGate, Eva Grimaldi a Verissimo ha parlato anche di Gabriel Garko. L’ex naufraga ha detto di aver sempre saputo dell’omosessualità dell’amico ed aggiunto che nonostante la loro storia costruita a tavolino, entrambi avevano i loro flirt. L’attrice ha poi parlato di una bugia che li ha divisi. “Con Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno voluto ricreare la coppia Grimaldi/Garko. C’è una differenza, che io e Gabriel vivevamo insieme, mangiavamo insieme, loro no. Io ritengo di essere stata davvero la sua fidanzata. Per Gabriel Garko sono presente ... Leggi su biccy (Di domenica 18 ottobre 2020) Non solo le clausole assurde dei suoi contratti e l’AresGate, Evaa Verissimo ha parlato anche di. L’ex naufraga ha detto di aver sempre saputo dell’omosessualità dell’amico ed aggiunto che nonostante lacostruita a tavolino, entrambi avevano iflirt. L’attrice ha poi parlato di unache li ha. “Con Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno voluto ricreare la coppia. C’è una differenza, che io evivevamo insieme, mangiavamo insieme,no. Io ritengo di essere stata davvero la sua fidanzata. Persono presente ...

