Covid test a tutta la popolazione slovacca (Di domenica 18 ottobre 2020) Svolta nella Slovacchia. Qui tutti i cittadini sopra i 10 anni saranno sottoposti al test del Covid-19 tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Lo ha annunciato il primo ministro Igor Matovic, aggiungendo che con questa iniziativa il suo Paese può "dare un esempio a tutto il mondo". La Slovacchia, con 5,4 milioni di abitanti, ha registrato finora oltre 28 mila contagi e 82 vittime a causa del Covid-19.

Ma questo dipende da noi, da come osserveremo le misure anti-Covid. Ma anche da un altro tipo di comportamenti ... Se infatti non ho atteso almeno 4-5 giorni, il risultato” del test “può essere ...

Trump sta bene. Adesso per lui calza a pennello lo slogan: testa bassa e pedalare, dopo che il suo medico personale ha riferito che il presidente tutti i giorni si sottopone al test coronavirus con ...

Ma questo dipende da noi, da come osserveremo le misure anti-Covid. Ma anche da un altro tipo di comportamenti ... Se infatti non ho atteso almeno 4-5 giorni, il risultato" del test "può essere ...