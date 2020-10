Coronavirus, denunciato un positivo che viaggiava in metro. Chiusi per violazioni una discoteca, un club privé e quattro locali (Di domenica 18 ottobre 2020) Controlli sui locali della movida a Roma e Milano e sulle metropolitane del capoluogo lombardo in attesa del nuovo Dpcm del governo che introdurrà ulteriori misure restrittive per ridurre i contagi. A Milano è stato denunciato un cittadino peruviano di 41 anni che pur essendo positivo al Covid si trovava sulla metro, in violazione dell’isolamento. L’uomo è stato trasportato da personale sanitario al Policlinico, assieme al fratello 26enne che era con lui. La Stazione Cadorna è stata presidiata dalle pattuglie della Polmetro, dalle Unità Cinofile e dagli agenti della Settima sezione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, con l’ausilio del III Reparto Mobile di Milano e della Polizia Scientifica, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Controlli suidella movida a Roma e Milano e sullepolitane del capoluogo lombardo in attesa del nuovo Dpcm del governo che introdurrà ulteriori misure restrittive per ridurre i contagi. A Milano è statoun cittadino peruviano di 41 anni che pur essendoal Covid si trovava sulla, in violazione dell’isolamento. L’uomo è stato trasportato da personale sanitario al Policlinico, assieme al fratello 26enne che era con lui. La Stazione Cadorna è stata presidiata dalle pattuglie della Pol, dalle Unità Cinofile e dagli agenti della Settima sezione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, con l’ausilio del III Reparto Mobile di Milano e della Polizia Scientifica, hanno ...

