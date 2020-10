Call of Duty Black Ops Cold War | i giocatori console disattivano il cross-play per combattere i cheater PCnella beta

Call of Duty Black Ops Cold War, i giocatori console disattivano il cross-play per combattere i cheater PC...nella beta (Di domenica 18 ottobre 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War è entrato ufficialmente in fase beta e i giocatori playStation 4, Xbox One e PC possono testarlo senza problemi, con tanto di cross-play abilitato.Sfortunatamente, un problema c'è, eccome...su PC, il titolo è già infestato di cheater che stanno guastando il divertimento dei giocatori. Ricordiamolo: il gioco è attualmente in fase beta, non si tratta del titolo completo e i progressi non verranno trasferiti nel gioco finale. Questo significa che i cheater non stanno imbrogliando per avere punteggi elevati, ma solo per puro, semplice e immotivato trollaggio.Potete ammirare questi cheater ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 ottobre 2020)ofOpsWar è entrato ufficialmente in fasee iStation 4, Xbox One e PC possono testarlo senza problemi, con tanto diabilitato.Sfortunatamente, un problema c'è, eccome...su PC, il titolo è già infestato diche stanno guastando il divertimento dei. Ricordiamolo: il gioco è attualmente in fase, non si tratta del titolo completo e i progressi non verranno trasferiti nel gioco finale. Questo significa che inon stanno imbrogliando per avere punteggi elevati, ma solo per puro, semplice e immotivato trollaggio.Potete ammirare questi...

