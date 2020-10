Battuta sbagliata su una sigaretta? L' ex infermiere gli cava gli occhi | orrore puro all' ospedale di Pozzuoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Una, pane quotidiano dei napoletani qualsiasi sia il proprio stato d'animo, ha messo in pratica quello che nella città partenopea e dintorni è sempre stato solo un detto: "Ti cavo l'ue". Che vuol dire, ti cavo glie, quindi, ti acceco. Ma in senso figurato. Ecco, è quello che è successo, ma in senso pratico, nella sala d'attesa dell'Santa Maria delle Grazie aa causa di una parola inaspettata, di una. In attesa di essere chiamati da un medico nella zona "filtro" anti-Covid del nosocomio campano, un exdi 44 anni, D. F., senza alcun precedente, per far scorrere il tempo chiede unaad un uomo che, come lui, è in attesa della "chiamata" per essere ...