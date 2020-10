All’asta i gioielli di Moira Orfei

Leggi su newsmondo

(Di domenica 18 ottobre 2020) In vendita all’asta idi. Il figlio: “Mia madre amava brillare”. ROMA – In vendita all’asta idi. Come riportato dal Corriere della Sera, tutti i pezzi che sono stati indossati dalla regina del circo nelle prossime settimane potranno essere acquistati da semplice gente comune o dai fan. Diversi gli oggetti che saranno messi a disposizione del pubblico. Tra questi anche la collana di smeraldi acquistata in Iran. Una trasferta rimasta memorabile, visto che il circo è rimasto bloccato nella residenza dello Scià di Persia a causa delle rivolte popolari. Il figlio di: “Mia madre amava brillare” Il figlio di...