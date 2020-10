Xbox e Nintendo, Phil Spencer parla della relazione con il colosso giapponese e dei futuri porting (Di sabato 17 ottobre 2020) Il capo di Xbox, Phil Spencer, è stato recentemente intervistato da Kotaku su diversi argomenti riguardanti la next-gen. Tuttavia, fra un discorso e l'altro, c'è stato anche modo di approfondire un discorso interessante, ovvero quello del rapporto con Nintendo, il quale ha fatto nascere una collaborazione che ha portato all'arrivo di giochi come Ori e Cuphead, originalmente esclusive Xbox, su Nintendo Switch.Spencer ha confermato che Microsoft e Nintendo sono attualmente in ottimi rapporti e che tutte le conversazioni avute con il colosso giapponese sono state semplici e di successo. Tuttavia, ha voluto anche sottolineare come i titoli giunti su Switch fino ad ora, fossero dei casi speciali, delle ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 ottobre 2020) Il capo di, è stato recentemente intervistato da Kotaku su diversi argomenti riguardanti la next-gen. Tuttavia, fra un discorso e l'altro, c'è stato anche modo di approfondire un discorso interessante, ovvero quello del rapporto con, il quale ha fatto nascere una collaborazione che ha portato all'arrivo di giochi come Ori e Cuphead, originalmente esclusive, suSwitch.ha confermato che Microsoft esono attualmente in ottimi rapporti e che tutte le conversazioni avute con ilsono state semplici e di successo. Tuttavia, ha voluto anche sottolineare come i titoli giunti su Switch fino ad ora, fossero dei casi speciali, delle ...

Eurogamer_it : #Xbox e #Nintendo, Phil Spencer parla della relazione con il colosso giapponese e dei futuri porting. - infoitscienza : Xbox Game Pass: Sony e Nintendo non lo vogliono! - Info_e_Games : Microsoft Flight Simulator: Asobo Studio ha un annuncio da fare - - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass in arrivo su Nintendo Switch? Ecco l'intervista di Phil Spencer - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass: Sony e Nintendo non lo vogliono! -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Nintendo Xbox Game Pass: Sony e Nintendo non lo vogliono! Tom's Hardware Italia Xbox e Nintendo, Phil Spencer parla della relazione con il colosso giapponese e dei futuri porting

E questo significa molto probabilmente cose come Live, Game Pass e altro.". L'argomento Xbox Live su console Nintendo (o PlayStation) è oggetto di rumor da diverso tempo, ma fino ad oggi non abbiamo ...

XIII Remake: la versione per Nintendo Switch potrebbe arrivare in ritardo

Il remake di XIII è atteso per il mese di novembre: precisamente il 10 novembre il titolo di PlayMagic e Microids farà il suo esordio su PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, o almeno questo ...

E questo significa molto probabilmente cose come Live, Game Pass e altro.". L'argomento Xbox Live su console Nintendo (o PlayStation) è oggetto di rumor da diverso tempo, ma fino ad oggi non abbiamo ...Il remake di XIII è atteso per il mese di novembre: precisamente il 10 novembre il titolo di PlayMagic e Microids farà il suo esordio su PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, o almeno questo ...