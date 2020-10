Volley, A3 maschile: il programma della 1a giornata (Di sabato 17 ottobre 2020) In questo weekend di ottobre tornano finalmente in campo anche la Serie A2 e la Serie A3 maschile; quest’ultima sarà divisa, come la A2 femminile, in due gironi nominati Bianco e Blu. La scalata verso la Serie A2 inizia questa domenica, dove le 24 squadre saranno impegnate con il primo turno che porterà alla promozione in A2; scopriamo insieme il programma della 1a giornata di Serie A3 maschile del girone Bianco e del Blu. Porto Viro, 2019/2020 – Photo Credit: Porto Viro Official Facebook AccountA3 maschile: il programma della 1a giornata del girone Bianco Le 12 squadre del girone Bianco tornano finalmente in campo dopo questi lunghi mesi di stop forzato; tante conferme e alcune novità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) In questo weekend di ottobre tornano finalmente in campo anche la Serie A2 e la Serie A3; quest’ultima sarà divisa, come la A2 femminile, in due gironi nominati Bianco e Blu. La scalata verso la Serie A2 inizia questa domenica, dove le 24 squadre saranno impegnate con il primo turno che porterà alla promozione in A2; scopriamo insieme il1adi Serie A3del girone Bianco e del Blu. Porto Viro, 2019/2020 – Photo Credit: Porto Viro Official Facebook AccountA3: il1adel girone Bianco Le 12 squadre del girone Bianco tornano finalmente in campo dopo questi lunghi mesi di stop forzato; tante conferme e alcune novità ...

Ecco gironi e formula della serie C Le maceratesi divise in tre gruppi

Resi noti gironi e formula della serie C. In campo maschile le 16 squadre sono state distribuite in 4 gironcini, con le 6 maceratesi spalmate nelle poule B, C e D. Il grosso è nella C: Volley ’79 Civi ...

