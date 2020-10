Udinese Parma non è a rischio, il match si giocherà regolarmente (Di sabato 17 ottobre 2020) rischio evitato, secondo la Gazzetta dello Sport , nella mattinata di oggi. Il club crociato insieme alla ASL locale ha valutato la possibilità di posticipare la trasferta. Da quanto emerso dal ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 17 ottobre 2020)evitato, secondo la Gazzetta dello Sport , nella mattinata di oggi. Il club crociato insieme alla ASL locale ha valutato la possibilità di posticipare la trasferta. Da quanto emerso dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Parma Le probabili formazioni di Udinese-Parma: nei ducali fuori i centravanti TUTTO mercato WEB Udinese-Parma, via libera dell’Asl per la regolare disputa dell’incontro

Udinese-Parma si gioca malgrado i casi di Covid-19: ok dell'ASL dopo valutazione con la Lega

