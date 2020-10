Torino, Salvini chiede e ottiene di rinviare il processo per vilipendio della magistratura: "Troppi contagi" (Di sabato 17 ottobre 2020) In un comizio il leader leghista aveva definito le toghe "Schifezza e cancro da estirpare". Il suo avvocato: "Non intendiamo sfuggire alla giustizia" Leggi su repubblica (Di sabato 17 ottobre 2020) In un comizio il leader leghista aveva definito le toghe "Schifezza e cancro da estirpare". Il suo avvocato: "Non intendiamo sfuggire alla giustizia"

TgLa7 : Rinviato #processo #Salvini a Torino. Il suo legale: troppi #contagi. Il leader della #Lega è accusato di… - cronaca_news : Torino, Salvini chiede e ottiene di rinviare il processo per vilipendio della magistratura: 'Troppi contagi'… - rep_torino : Torino, Salvini chiede e ottiene di rinviare il processo per vilipendio della magistratura: 'Troppi contagi' [aggio… - Dome689 : RT @TgLa7: Rinviato #processo #Salvini a Torino. Il suo legale: troppi #contagi. Il leader della #Lega è accusato di #vilipendio dell'ordin… - rep_torino : Torino, rinviato a gennaio il processo a Salvini per vilipendio della magistratura: 'Troppi contagi' [aggiornamento… -