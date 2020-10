Serie C LIVE | le ultime notizie sui gironi A | B | C

(Di sabato 17 ottobre 2020)C, ledal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tredellaC: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati,, infortuni, squalifiche e mercato.C girone A Lecco-Carrarese 0-0 Grosseto-Pro Vercelli 1-2 (pt 28′ Zerbin; st 53′ Rolando, 59′ Gorelli) Juventus U23-AlbinoleffeC girone B Matelica-Modena 2-1 (pt 5′ Scappini, 11′ Balestrero, 42′ Volpicelli) Triestina-Ravenna 2-1 (pt 10′ Mokulu, 18′ Litteri; st 58′ Litteri) Virtus Verona-Vis Pesaro 0-0 Feralpisalò-Sudtirol 0-1 (st 73′ De Cenco aut.)C girone C Ternana-Potenza 3-0 (pt 15′ ...

juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - SkySport : Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby ? #InterMilan Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Serie A… - SkySport : Sampdoria-Lazio 2-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - TopMoviie : RT @zazoomblog: DIRETTA Crotone-Juventus 1-1 Serie A calcio LIVE: Morata sigla la rete del pareggio! - #DIRETTA #Crotone-Juventus #Serie ht… - zazoomblog : DIRETTA Crotone-Juventus 1-1 Serie A calcio LIVE: Morata sigla la rete del pareggio! - #DIRETTA #Crotone-Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

QUOTIDIANO.NET

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro.... Come appreso da Vocegiallorossa.it, due calciatori della Roma Under 18 e uno dell ...96' Finisce la partita Crotone-Juventus 1-1. 94' Morata atterrato al limite dell’area di rigore, ma per l’arbitro non è fallo. 92' Reca ci prova da fuori area, pallone che finisce altissimo. 90' Ci sa ...