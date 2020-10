Serie C 2020/2021: colpo esterno della Pro Vercelli, cade il Grosseto (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta giornata della Serie C 2020/2021 ha proposto la sfida tra Grosseto e Pro Vercelli, equilibrata dagli albori e conquista dalla compagine piemontese per 1-2. La rete di Zerbin, al 29′, ha rotto gli equilibri e cambiato le carte in tavola, dopo una buona partenza del club toscano: non perfetto Barosi nell’occasione specifica, reo di non aver respinto nel migliore dei modi una precedente conclusione di Rolando. Il game changer è stato per l’appunto l’ultimo citato Rolando, fautore di cambi di ritmo improvvisi e giocate godibili dal punto di vista estetico: rete su punizione dell’italiano al 52′, che ha ben indirizzato la disputa. Nel corso del secondo tempo, il ritmo di gioco non elevato ha favorito l’amministrazione delle ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta giornataha proposto la sfida trae Pro, equilibrata dagli albori e conquista dalla compagine piemontese per 1-2. La rete di Zerbin, al 29′, ha rotto gli equilibri e cambiato le carte in tavola, dopo una buona partenza del club toscano: non perfetto Barosi nell’occasione specifica, reo di non aver respinto nel migliore dei modi una precedente conclusione di Rolando. Il game changer è stato per l’appunto l’ultimo citato Rolando, fautore di cambi di ritmo improvvisi e giocate godibili dal punto di vista estetico: rete su punizione dell’italiano al 52′, che ha ben indirizzato la disputa. Nel corso del secondo tempo, il ritmo di gioco non elevato ha favorito l’amministrazione delle ...

tuttosport : 'Cristiano #Ronaldo poteva tornare': l'Asl di #Torino spiega perché - OfficialASRoma : Dalla benedizione del campo nel giorno del suo esordio in Serie A a una particolare anteprima di 'Bianco, rosso e V… - SkySport : INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (13') ? #Ibrahimovic (16') ? #Lukaku (29') ? ??… - PasqualeCannone : RT @guido_vaciago: Il caso Parma, che ottiene il via libera della Asl per andare a Udine con 5 positivi, può diventare uno spunto interessa… - Qhanvic_Gh : RT @SkySport: Pirlo sorprende ancora: le formazioni di Crotone-Juventus #SkySport #SerieA #CrotoneJuventus #Crotone #Juventus -