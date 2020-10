Reggiana-Chievo 0-1; Garritano porta il primo successo ai clivensi (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Chievo riesce finalmente a vincere, dopo un inizio di stagione molto complicato, e lo fa contro una Reggiana tosta e organizzata, che non si è arresa fino alla fine. Il risultato finale, Reggiana-Chievo 0-1 premia i veronesi che finalmente riescono a trovare i tre punti. Reggiana (4-3-2-1): Michele Cerofolini, Marcos Espeche, Bright Gyamfi (ammonito sostituito), Riccardo Martinelli (ammonito), Ivan Varone (sostituito), Fausto Rossi, Giuseppe Zampano (sostituito), Niko Kirwan (ammonito sostituito), Luca Zamparo, Igor Radrezza, Simone Mazzocchi. A disposizione: , Augustus Kargbo, Gabriel Lunetta (subentrato), Mattia Marchi (subentrato), Salvatore Pezzella, Andrea Galeotti, Lorenzo Libutti, Giacomo Venturi, Davide Voltan (subentrato), Simone Muratore (ammonito subentrato), Matteo Voltolini, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilriesce finalmente a vincere, dopo un inizio di stagione molto complicato, e lo fa contro unatosta e organizzata, che non si è arresa fino alla fine. Il risultato finale,0-1 premia i veronesi che finalmente riescono a trovare i tre punti.(4-3-2-1): Michele Cerofolini, Marcos Espeche, Bright Gyamfi (ammonito sostituito), Riccardo Martinelli (ammonito), Ivan Varone (sostituito), Fausto Rossi, Giuseppe Zampano (sostituito), Niko Kirwan (ammonito sostituito), Luca Zamparo, Igor Radrezza, Simone Mazzocchi. A disposizione: , Augustus Kargbo, Gabriel Lunetta (subentrato), Mattia Marchi (subentrato), Salvatore Pezzella, Andrea Galeotti, Lorenzo Libutti, Giacomo Venturi, Davide Voltan (subentrato), Simone Muratore (ammonito subentrato), Matteo Voltolini, ...

MondoPrimavera : Ci pensa #Priore a far uscire i clivensi con 1? punto?? #Finale #Reggiana #Chievo - sportli26181512 : Reggiana-Chievo 0-1: il tabellino: Reggiana-Chievo Verona 0-1: il tabellino. ... - Boboj29 : Reggiana-Chievo 0 a 1 Questo e' il gol non convalidato dalla terna arbitrale , l'accusato e' il segnalinee che era… - FootballtipsNG : Serie B, Reggiana vs Chievo, RESULT: 0 - 1 - Ghanabettips : Serie B, Reggiana vs Chievo, RESULT: 0 - 1 -