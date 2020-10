Real Madrid | clamorosa sconfitta con la neopromossa Cadice

Eurosport_IT : Buongiorno così: con la mitica partita di Sergio Rodriguez che ha steso il Real Madrid facendo sognare l'Olimpia Mi… - SkySport : REAL MADRID-CADICE 0-1 Risultato finale ? ? #Lozano (16') ? Liga - 6^ Giornata #SkySport #Liga #RealCadice… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo discusso con Nedved, Cherubini e Paratici le strategie non solo nel breve ma anche nel lun… - Gazzettadmilano : Eurolega, Olimpia rimonta da -14 e supera il Real Madrid. - GIGUG1N : In ogni caso schedina strappata a causa del Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

La Liga spagnola si sta dimostrando decisamente imprevedibile in questa stagione. A dimostrazione di ciò vi è il successo del neopromosso Cadice sul campo del Real Madrid nella sesta giornata di ...Passo falso a sorpresa per il Real Madrid di Zinedine Zidane che alla sesta giornata cade in casa contro il Cadice. Tanto possesso palla, pochi tiri in porta e scarso cinismo: le merengues vanno sotto ...