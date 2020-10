Napoli, dà un calcio a un gatto per strada e lo uccide: il video finisce sui social, due minori denunciati (Di sabato 17 ottobre 2020) Il video di un gatto preso a calci, nel Napoletano, a Casoria, postato sui social, era diventato virale nei giorni scorsi: i carabinieri di Casoria (Napoli) hanno denunciato un 15 e un 17enne per maltrattamenti di animali. Secondo quanto accertato dai militari a prendere a calci il gatto sarebbe stato un 15enne di Casalnuovo (Napoli) mentre l’altro ragazzo di 17 anni avrebbe poi postato il video su un social. I militari hanno sequestrato il telefonino utilizzato per postare il video. Della vicenda si è occupato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. video Facebook/Francesco Emilio Borrelli L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Ildi unpreso a calci, nel Napoletano, a Casoria, postato sui, era diventato virale nei giorni scorsi: i carabinieri di Casoria () hanno denunciato un 15 e un 17enne per maltrattamenti di animali. Secondo quanto accertato dai militari a prendere a calci ilsarebbe stato un 15enne di Casalnuovo () mentre l’altro ragazzo di 17 anni avrebbe poi postato ilsu un. I militari hanno sequestrato il telefonino utilizzato per postare il. Della vicenda si è occupato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.Facebook/Francesco Emilio Borrelli L'articolo ...

