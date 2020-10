Nagorno Karabakh: missile su case in Azerbaigian, almeno 12 morti e 40 feriti (Di sabato 17 ottobre 2020) almeno 12 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite dopo il lancio di un missile che ha colpito un quartiere residenziale di Ganja, la seconda città dell'Azerbaigian, segnando un'escalation ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020)12 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite dopo il lancio di unche ha colpito un quartiere residenziale di Ganja, la seconda città dell', segnando un'escalation ...

ispionline : Il #NagornoKarabakh è precipitato in una nuova guerra: rispetto alla crisi di 4 anni fa, gli elementi di novità son… - NikolPashinyan : Dobbiamo riconoscere il pericolo che rappresentano le migliaia di jihadisti che si trovano nelle zone di combattime… - ilpost : Armenia e Azerbaijan si sono accordati per una tregua in Nagorno-Karabakh - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Italia: L'Azerbaigian denuncia attacco armeno: '12 morti a Ganja' - RSInews : Missile sulle case, 12 morti L'attacco è avvenuto la scorsa notte a Ganja, seconda città dell'Azerbaijan in guerra… -