LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: pole di Quartararo su Vinales! Quarto Morbidelli, Petrucci 8° (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Splendida pole di Quartararo che beffa Vinales! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.33 CLASSIFICA QUALIFICHE GP Aragon 1 20 F. Quartararo 1:47.076 2 12 M. VIÑALES +0.046 3 35 C. CRUTCHLOW +0.229 4 21 F. Morbidelli +0.241 5 43 J. MILLER +0.337 6 36 J. MIR +0.603 7 30 T. NAKAGAMI +0.683 8 9 D. Petrucci +0.848 9 41 A. ESPARGARO +0.912 10 42 A. RINS +0.959 15.32 Quartararo arriva al T2 con 73 millesimi, al T3 diventano 154!! Il francese arriva sul traguardo in 1:4076 ed è poleeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.31 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Splendidadiche beffaGrazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.33 CLASSIFICA QUALIFICHE GP1 20 F.1:47.076 2 12 M. VIÑALES +0.046 3 35 C. CRUTCHLOW +0.229 4 21 F.+0.241 5 43 J. MILLER +0.337 6 36 J. MIR +0.603 7 30 T. NAKAGAMI +0.683 8 9 D.+0.848 9 41 A. ESPARGARO +0.912 10 42 A. RINS +0.959 15.32arriva al T2 con 73 millesimi, al T3 diventano 154!! Il francese arriva sul traguardo in 1:4076 ed èeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.31 ...

Ibrahim85048732 : RT @SkySportMotoGP: ?? DOVI ELIMINATO PER 15 MILLESIMI (?? #Q1) Domani partirà 13° in griglia! Il LIVE del Q2 ? - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #AragonGP Scatta la caccia alla #pole! Nel #Q1 avanti #Petrucci e #Miller, out #Dovizioso e #Bagnaia! #live - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #Aragon 2020 in DIRETTA: Petrucci e Miller passano alla Q2, out Dovizioso e Bagnaia! - igorducati : RT @corsedimoto: LIVE MOTOGP - Le qualifiche #MotoGP del GP di Aragón 2020. La diretta in tempo reale dal circuito di Alcañiz con commenti,… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? DOVI ELIMINATO PER 15 MILLESIMI (?? #Q1) Domani partirà 13° in griglia! Il LIVE del Q2 ? -