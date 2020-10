LIVE Moto2 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | scatta la FP3 | temperature in aumento | si può spingere!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Sam Lowes prosegue su ottimi parziali e lima altri 30 millesimi al suo tempo! 1:52.478!! Secondo Garzò a 667 millesimi, quindi Roberts a 794 12.03 Lowes riparte con un nuovo record nel T1, mentre Roberts si porta in seconda posizione a 887 millesimi, quindi Bezzecchi terzo a 1.309 12.02 Sam Lowes volaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! 1:52.508 ha già migliorato il tempo di ieri!! Pazzesco!! 12.01 Migliorano tutti ovviamente, Lowes piazza un record di 866 millesimi al T2! 12.00 Sale in vetta Sam Lowes in 1:53.659 poi Baldassarri, Bendsneyder e Schrotter 11.59 Il primo tempo di questa FP3 lo fa segnare Baldassarri in 1:54.506 11.58 Tutti si lanciano per il primo crono ufficiale, vedremo se i piloti potranno spingere sin dall’avvio del turno 11.57 Temperatura che ora tocca i 14 gradi, con la pista che ...