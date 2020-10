“La Camera ridotta a un focolaio”. Altri due deputati positivi al coronavirus: chi sono (Di sabato 17 ottobre 2020) coronavirus, ancora positivi nel mondo della politica italiana. Lo hanno annunciato attraverso due post condivisi su Facebook sui loro rispettivi profili. positivi al virus la deputata del gruppo Misto Alessandra Ermellino e l’onorevole della Lega Eugenio Zoffili. Alessandra Ermellino così rende pubblica la conferma della positività al virus: “Con la Camera dei deputati ridotta a un focolaio, sarebbe stata solo una questione di tempo prima che anche io risultassi positiva così come il tampone ha certificato. Da marzo chiediamo interventi per svolgere il nostro lavoro in sicurezza, e invece siamo qui a fare la conta dei superstiti. Prendiamola con filosofia.. per il momento”.



. E a seguire anche il deputato della Lega, Eugenio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020), ancoranel mondo della politica italiana. Lo hanno annunciato attraverso due post condivisi su Facebook sui loro rispettivi profili.al virus la deputata del gruppo Misto Alessandra Ermellino e l’onorevole della Lega Eugenio Zoffili. Alessandra Ermellino così rende pubblica la conferma dellatà al virus: “Con ladeia un focolaio, sarebbe stata solo una questione di tempo prima che anche io risultassi positiva così come il tampone ha certificato. Da marzo chiediamo interventi per svolgere il nostro lavoro in sicurezza, e invece siamo qui a fare la conta dei superstiti. Prendiamola con filosofia.. per il momento”.. E a seguire anche il deputato della Lega, Eugenio ...

ItaliaViva : La maggioranza c’è sia alla Camera che al Senato con Italia Viva che è decisiva. Mettiamoci intorno a un tavolo e d… - Mov5Stelle : Camera e Senato hanno dato il via libera alla #NaDef, la Nota di Aggiornamento al Def. Vediamo insieme cos'è. ?? La… - fattoquotidiano : LO SGAMBETTO Salta il voto ai 18enni per il Senato, dopo che i renziani si sfilano, e in un attimo alla Camera la s… - VanessaTiso : @giustiziereX @lustforlifexxe Quindi vale la stessa cosa per Maria Teresa? Mentre era in nomination ha confessato c… - c4nyonxmoon : sono stanca di essere trattata così. mi fanno sentire sbagliata tutti i giorni e pensare che dovrò stare con loro (… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Camera Coronavirus: Fico, 'Camera prosegue lavori nel rispetto scrupoloso regole' Affaritaliani.it