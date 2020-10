La App Immuni funziona ancora 'con carta e penna', l'esperto: 'Preoccupante, nel 2020' (Di sabato 17 ottobre 2020) Sergio Pillon, esperto di telemedicina del gruppo di lavoro sulle tecnologie al contrasto del Covid dell'Iss ha fortemente criticato l'App Immuni per il suo funzionamento obsoleto: "Il tampone ... Leggi su globalist (Di sabato 17 ottobre 2020) Sergio Pillon,di telemedicina del gruppo di lavoro sulle tecnologie al contrasto del Covid dell'Iss ha fortemente criticato l'Appper il suomento obsoleto: "Il tampone ...

luigidimaio : La crisi pandemica non è finita, i contagi aumentano e i dati devono farci riflettere. Usate le mascherine e scaric… - alex_orlowski : Questa è una vergogna! La regione Veneto non ha usato #immuni perché non era d'accordo con la definizione di “cont… - FratellidItalia : ?? App #Immuni? Guardate come non funziona - PazzoPerDomani : RT @vitalbaa: Attenzione: è del Governo la scelta di interrompere il tracciamento (asintomatici non ricevono tamponi, quindi non si può avv… - checcouno : @f_ronchetti @immuni_app A Modena e’ così. -