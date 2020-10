Juve | Morata salva i bianconeri a Crotone | espulso Chiesa Finisce 1-1

forumJuventus : [GdS] Juve, occasione Morata: con l'assenza di Ronaldo a Crotone può dimostrare di poter essere un protagonista in… - pisto_gol : Cro-Juv 1:1 Bel Crotone: gioca meglio, manovra con intelligenza e segna su rigore con Simi. La Juve, troppo brutta… - Gintoni37446759 : Segnatevi il nome dell'arbitro di Crotone Juve, rigore al Crotone, espelle Chiesa ed annulla gol Morata, praticamen… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #CrotoneJuve 1-1: #Morata risponde a #Simy, espulso #Chiesa. Allo Scida la squadra di #Pirlo fatica senza #Ron… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #CrotoneJuve 1-1: gol di Simy e #Morata, espulso Chiesa -

Crotone, 17 ottobre 2020 - Il Crotone ferma la Juventus nel Saturday Night della quarta giornata di serie A, che va in archivio sul punteggio di 1-1. Sotto per mano di Simy, a segno dal dischetto, i ...Gli ospiti impiegano solamente nove minuti per rimediare: Kulusevski trova un buon corridoio per Chiesa, l’ex viola pesca Morata sul secondo palo che da pochi passi non può sbagliare. La Juventus ...