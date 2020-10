Highlights e gol Crotone-Juventus 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 17 ottobre 2020) Glicon le azioni salienti di, anticipo della quarta giornata del campionato di-21. Pareggio per 1-1 all’Ezio Scida tra. Vantaggio per i padroni di casa grazie al gol su rigore da parte di Simy, poi il pari è a firma di Morata su assist di Chiesa, poi espulso per un’entrata a piede a martello su Cigarini. TABELLINO –1-1

RaiSport : #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le int… - sportli26181512 : AZ-VVV-Venlo 2-2: Prezioso pareggio del VVV Venlo nel match valevole per la quinta giornata della EREDIVISIE OLANDE… - GIUSPEDU : RT @SkySport: NAPOLI-ATALANTA 4-1 Risultato finale ? ? #Lozano (23’) ? #Lozano (27’) ? #Politano (30’) ? #Osimhen (43’) ? #Lammers (69’) ?… - NelloVeropalum1 : RT @CalcioRepublic: #InterMilan 1-2, #Ibrahimovic stende i nerazzurri - lobbizen991 : RT @CalcioRepublic: #InterMilan 1-2, #Ibrahimovic stende i nerazzurri -

20.12 L'unico gol del Crotone in Serie A contro la Juventus porta la firma di Simy, nel pareggio per 1-1 dell'aprile 2018. Il nigeriano è anche l'unico giocatore del Crotone ad aver effettuato più di ...