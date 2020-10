Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lo scherzo, la lite e la pace (video) (Di sabato 17 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Francesco Oppini che la prende male…ma poi scoppia la pace (video) Durante la puntata di venerdì 16 del Grande Fratello Vip 5 è stato ripercorso lo scherzo che Tommaso Zorzi ha fatto a Francesco Oppini, si è finto innamorato di lui durante una serata un po’ alticcia, con la complicità di altri concorrenti. La reazione di Francesco non è stata delle migliori e si è scatenata una feroce lite che ha coinvolto un po’ tutti nella ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 17 ottobre 2020)Vip 5fa unoche la prende male…ma poi scoppia la) Durante la puntata di venerdì 16 delVip 5 è stato ripercorso locheha fatto a, si è finto innamorato di lui durante una serata un po’ alticcia, con la complicità di altri concorrenti. La reazione dinon è stata delle migliori e si è scatenata una feroceche ha coinvolto un po’ tutti nella ...

