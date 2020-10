Golf | CJ Cup | Schauffele sorpassa Hatton e vola in testa

(Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - A Las Vegas Xandermette il turbo e, con un parziale bogey free chiuso in 64, -8, e caratterizzato da 8 birdie, di cui 6 consecutivi, eguagliato il record personale,, ...

zazoomblog : Golf: Xander Schauffele balza in testa alla CJ Cup 2020 a metà gara Hatton indietro di tre colpi. Calo di Jon Rahm… - OA_Sport : Golf: Xander Schauffele balza in testa alla CJ Cup 2020 a metà gara, Hatton indietro di tre colpi. Calo di Jon Rahm - GolfAla : GABELLIERI M. & FUSI M. SNC ASSICURAZIONI GOLF CUP 18 buche, stableford, hcp. Due categorie: fino a 22 e da 23 a 54… - flottspa : Giornata fresca, meteo quasi perfetto oggi a Sciacca al @VerduraResort continua la prima giornata di gara della fin… - OA_Sport : Golf: Dustin Johnson positivo al coronavirus, ha manifestato sintomi. Il numero 1 del mondo salterà la CJ Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Cup

Umbria Notizie Web

E ora il "moving day". Allo Shadow Creek Golf Course (par 72) i big sognano il colpo grosso nella CJ Cup, competizione che mette in palio un montepremi super da 9.750.000 dollari. (ANSA).Prende il volo la CJ Cup, quest’anno di scena a Shadow Creek, di Xander Schauffele. Il ventiseienne californiano, dopo aver già messo insieme un buon primo giro, vola in testa a metà gara, con un giro ...