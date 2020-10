Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Prova confortante, in linea con le previsioni. Aspettiamo l’arrivo in salita di domani” (Di sabato 17 ottobre 2020) Un distacco importante da Joao Almeida e Wilco Kelderman, sia nella cronometro, ma soprattutto in classifica generale. Vincenzo Nibali però non demorde e giudica positiva la prova contro il tempo odierna, da Conegliano a Valdobbiadene, valida come quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Attesa per l’arrivo in vetta a Piancavallo di domani prima di un giudizio generale al termine delle prime due settimane della Corsa Rosa. Le parole dello Squalo, riportate da Tuttobiciweb: “L’analisi della cronometro di oggi deve essere duplice: infatti deve essere da una parte a livello personale, e dall’altra con il confronto rispetto agli avversari. Per quanto riguarda la mia prestazione personale, i numeri più oggettivi arrivano dal mio Garmin e, onestamente, quello che ho visto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Un distacco importante da Joao Almeida e Wilco Kelderman, sia nella cronometro, ma soprattutto in classifica generale.però non demorde e giudica positiva la prova contro il tempo odierna, da Conegliano a Valdobbiadene, valida come quattordicesima tappa deld’Italia. Attesa per l’arrivo in vetta a Piancavallo di domani prima di un giudizio generale al termine delle prime due settimane della Corsa Rosa. Le parole dello Squalo, riportate da Tuttobiciweb: “L’analisi della cronometro di oggi deve essere duplice: infatti deve essere da una parte a livello personale, e dall’altra con il confronto rispetto agli avversari. Per quanto riguarda la mia prestazione personale, i numeri più oggettivi arrivano dal mio Garmin e, onestamente, quello che ho visto ...

