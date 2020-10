Giacomo Giorgio tra attacchi d’ansia e paure: «Ho la sindrome di Dorian Gray» (Di sabato 17 ottobre 2020) Su ‘Ok Salute e Benessere’ l’intervista a Giacomo Giorgio, che con Carolina Crescentini è tra i protagonisti di Mare fuori, serie diretta da Carmine Elia, in onda su Rai 2. L’attore ha raccontato di soffrire della sindrome di Dorian Gray, ossia la paura di invecchiare e di assistere impotente al decadimento del proprio corpo con l’avanzare degli anni. «Gerascofobia, si chiama. Ma è anche conosciuta come sindrome di Dorian Gray, il personaggio, creato da Oscar Wilde, che ottiene con una sorta di patto diabolico di restare eternamente giovane, dirottando i segni della vecchiaia su un suo ritratto. E proprio della paura d’invecchiare si tratta. Quella che ho io, a 22 anni. Io che, ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Su ‘Ok Salute e Benessere’ l’intervista a, che con Carolina Crescentini è tra i protagonisti di Mare fuori, serie diretta da Carmine Elia, in onda su Rai 2. L’attore ha raccontato di soffrire delladi, ossia la paura di invecchiare e di assistere impotente al decadimento del proprio corpo con l’avanzare degli anni. «Gerascofobia, si chiama. Ma è anche conosciuta comedi, il personaggio, creato da Oscar Wilde, che ottiene con una sorta di patto diabolico di restare eternamente giovane, dirottando i segni della vecchiaia su un suo ritratto. E proprio della paura d’invecchiare si tratta. Quella che ho io, a 22 anni. Io che, ...

Su 'Ok Salute e Benessere' l'intervista a Giacomo Giorgio, che con Carolina Crescentini è tra i protagonisti di Mare fuori, serie diretta da Carmine Elia.

