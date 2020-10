DigiFed | seconda open call Horizon | contributi fino a 110mila euro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 ottobre 2020) Aperte le candidature per il secondo bando– Digitisingpe’s industry together per soluzioni innovative intelligenti da collocare sul mercato.è un progetto finanziato dall’UE nell’ambito del programma2020 dedicato a sostenere le industrie dell’UE per digitalizzare i loro prodotti e servizi e raggiungere nuovi mercati. Il bando prevede due possibilità di partecipazione – Application Experiments e Digital Challenge – entrambe con scadenza fissata al 15 dicembre 2020. Application Experiments si rivolge a startup, PMI e midcups che sviluppano applicazioni smart inpa. E’ previsto un finanziamento per applicazionea 55.000(con un tasso di co-finanziamento pari al 70% del ...