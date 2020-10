Covid e povertà, “Io x Benevento” rilancia il banco alimentare (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione “Io x Benevento”. “La pandemia da Covid-19, continua a diffondere sofferenza e ad umiliare le famiglie più fragili. Nella prima ondata, l’Associazione IO X Benevento, ha promosso un progetto di solidarietà sociale “Dona un Sorriso” che ha aiutato a circa 120 nuclei familiari che vivevano in condizioni di povertà. Tutto ciò è stato possibile grazie alla generosa disponibilità di tanti donatori privati che hanno immediatamente risposto al nostro appello. Quella esperienza, è stata molto utile per censire i nuclei familiari e certificare la loro condizione di indigenza e, dunque, anche le donazioni che gli venivano trasferite. Ovviamente abbiamo cercato di verificare che lo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione “Io x Benevento”. “La pandemia da-19, continua a diffondere sofferenza e ad umiliare le famiglie più fragili. Nella prima ondata, l’Associazione IO X Benevento, ha promosso un progetto di solidarietà sociale “Dona un Sorriso” che ha aiutato a circa 120 nuclei familiari che vivevano in condizioni di povertà. Tutto ciò è stato possibile grazie alla generosa disponibilità di tanti donatori privati che hanno immediatamente risposto al nostro appello. Quella esperienza, è stata molto utile per censire i nuclei familiari e certificare la loro condizione di indigenza e, dunque, anche le donazioni che gli venivano trasferite. Ovviamente abbiamo cercato di verificare che lo stesso ...

