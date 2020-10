Covid, Bassetti: «Contro di me un linciaggio mediatico. Ma io difendo le mie idee a testa alta» (Di sabato 17 ottobre 2020) «Il virus si può e deve sconfiggere e la paura può essere solo un ostacolo che io non cavalcherò mai». Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, componente della task force Covid-19 della Regione Liguria, rivendica così in un lungo post su Facebook il fatto di aver «sempre voluto infondere al prossimo» un messaggio di «speranza e serenità». E nega di aver «mai detto che il virus sarebbe morto a giugno». Ciò premesso, aggiunge, «chi alimenta le preoccupazioni della gente è un terrorista. Invece mai come in questo momento ci vogliono calma e sangue freddo». Covid, Bassetti: «Affronto a testa alta il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) «Il virus si può e deve sconfiggere e la paura può essere solo un ostacolo che io non cavalcherò mai». Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, componente della task force-19 della Regione Liguria, rivendica così in un lungo post su Facebook il fatto di aver «sempre voluto infondere al prossimo» un messaggio di «speranza e serenità». E nega di aver «mai detto che il virus sarebbe morto a giugno». Ciò premesso, aggiunge, «chi alimenta le preoccupazioni della gente è un terrorista. Invece mai come in questo momento ci vogliono calma e sangue freddo».: «Affronto ail ...

Bassetti: "Non ho mai detto che il virus fosse morto e chi alimenta le paure è un terrorista"

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, componente della task force Covid-19 della Regione Liguria, rivendica così in un lungo post su ...

