Corriere: 5 positivi nel Parma. Dopo un colloquio con la Lega Serie A, l'Asl dà l'ok alla partenza per Udine

La partita tra Parma e Udinese ha rischiato, per qualche ora, di trasformarsi in un bis di Juventus-Napoli. Lo racconta l'edizione digitale del Corriere. Il Parma, Dopo i 4 positivi dei giorni scorsi, ha comunicato questa mattina un nuovo contagio all'interno della squadra, emerso dai tamponi effettuati a 48 ore dal match. Scrive il Corriere: "La società aveva intenzione di giocare, aveva già organizzato la trasferta e informato che qualora le autorità avessero concesso l'ok i giocatori erano pronti a raggiungere Udine. Autorizzazione che però non arrivava". E continua: "E proprio per evitare un altro caso Juve-Napoli, in mattinata ci sono state quattro ore di colloqui fra la Lega Serie A e l'Asl di Parma".

