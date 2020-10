Controlli serali e lutto per due anziani: Scafati in lotta contro il covid-19 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn fiocco nero di lutto. Così il sindaco di Scafati piange la scomparsa di due anziani deceduti negli ultimi giorni all’ospedale di Scafati per complicanze dovute al Coronavirus. “Vi chiedo di unirci al dolore delle famiglie in un abbraccio virtuale insieme all’intera amministrazione comunale. Consentitemi di approfittare della circostanza per ringraziare tutti i parroci della nostra comunità, per il supporto, la vicinanza, per il sostegno morale– ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook- In questi momenti difficili solo la fede può e deve darci forza, per guardare il fututo con speranza”. Intanto, dalla serata di ieri, nella cittadina che chiude la provincia di Salerno è un corso un intensivo servizio di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn fiocco nero di. Così il sindaco dipiange la scomparsa di duedeceduti negli ultimi giorni all’ospedale diper complicanze dovute al Coronavirus. “Vi chiedo di unirci al dolore delle famiglie in un abbraccio virtuale insieme all’intera amministrazione comunale. Consentitemi di approfittare della circostanza per ringraziare tutti i parroci della nostra comunità, per il supporto, la vicinanza, per il sostegno morale– ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook- In questi momenti difficili solo la fede può e deve darci forza, per guardare il fututo con speranza”. Intanto, dalla serata di ieri, nella cittadina che chiude la provincia di Salerno è un corso un intensivo servizio di ...

Nuova stretta antimovida anche in Brianza. E a partire da questo fine settimana scatta un’intensificazione dei controlli serali da parte delle forze dell’ordine con l’obiettivo di aumentare la vigilan ...

NOTIZIE DAI CARABINIERI – Intensificati i controlli anti Covid su tutta la provincia di Vercelli

